Raylan Barroso compra medicamentos e EPI’s para prevenção e combate ao coronavírus em Eirunepé

Para garantir a segurança e saúde da população eirunepeense e dos profissionais que atuam na linha de frente da Saúde, a prefeitura Eirunepé comprou medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como luvas e máscaras de proteção, para prevenção e combate do novo coronavírus (COVID-19).

O prefeito Raylan Barroso reiterou a importância do investimento como medida preventiva. “Esses itens são essenciais para termos a equipe preparada para os atendimentos das pessoas que apresentem sintomas. Eirunepé não possui nenhum caso da Covid-19, porém a administração pública do município está preparando as unidades e até mesmo o hospital regional para qualquer eventualidade”, afirmou.