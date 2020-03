Raylan Barroso anuncia medidas de prevenção ao coronavírus em Eirunepé

Em entrevista à Rádio FM do Povo, o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, anunciou que medidas de prevenção e combate ao coronavírus no município já estão sendo tomadas, e terão que ser seguidas por todos, para o bem do coletivo. Até o momento, não há nenhum caso suspeito ou confirmado no município.

Durante a entrevista, o prefeito esteve acompanhado da secretaria de Saúde de Eirunepé, Letícia Vasconcelos e pelo médico Dr. Janieldo Cavalcante. O gestor falou da criação Comitê Gestor Municipal de Atenção ao Coronavírus (COVID-19), com o objetivo de avaliar periodicamente a situação epidemiológica local e orientar a comunidade sobre medidas de prevenção, com o objetivo de diminuir os riscos à saúde da população.

O prefeito falou sobre a paralisação das aulas da rede municipal de ensino bem como demais repartições públicas da prefeitura, a partir da data do dia 20 de março de 2020, em consonância com os decretos já emitidos pelo Governo do Estado, estão suspensas também as aulas nas Escolas Municipais, num prazo de 15 dias, até determinação em contrário.

O Dr. Janieldo Cavalcante falou sobre os sintomas e prevenção do COVID-19. “As principais orientações são as mesmas para evitar contaminação por qualquer vírus: lavar bem as mãos e manter a etiqueta respiratória (usar lenço descartável quando tossir ou espirrar e descartar – se não tiver lenço, não usar as mãos, mas o antebraço), é importante avisar o médico caso haja qualquer sintoma como febre ou tosse, que possa sinalizar uma doença respiratória importante, manter alimentação saudável é importante para todas as doenças e a infecção pelo coronavirus não é exceção, e lavar as mãos constantemente”, foram algumas das informações do médico Dr. Janieldo.

A Secretaria de Saúde Letícia, falou sobre o plano de ação e prevenção do coronavirus, “após o surto de coronavírus ser declarado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como uma pandemia e os casos terem aumentado no país, a prefeitura está tomando as seguintes medidas, no porto e aeroporto, monitoramento e triagem de passageiros que chegam de fora. Fica recomendado à população em geral, evitar visitas às repartições públicas, hospital, adotar as medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde, tais como lavar as mãos com água corrente e sabão, usar álcool 70% para higienização das mãos, evitar multidões, evitar de tocar no nariz e na boca, manter distância de dois metros de pessoas com sintomas de gripe, evitar cumprimentos próximos, evitar sair para a rua caso apresente algum sintoma da gripe, dentre outras. Casas noturnas, bares, de forma excepcional e para o resguardo da coletividade ficam suspensas por 15 dias. Academias, vedado o funcionamento de academias e centros de treinamento, ou qualquer tipo de esporte. Também os eventos em locais públicos, ficam cancelados todo e qualquer evento realizado em local fechado ou aberto, independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração, tipo e modalidade do evento, igrejas e outros’, ressaltou a secretaria.

O prefeito Raylan Barroso ainda ressaltou seu comprometimento com o combate ao coronavírus e aproveitou o espaço para também atualizar as informações das ações e trabalhos da sua gestão. “A responsabilidade com a gestão pública e o respeito à população no emprego de verbas devem ser tratados com clareza e a nossa intenção é manter a população sempre informada sobre todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura”, destacou o prefeito. E fez u balanço positivo nas áreas de educação, saúde, esporte, obras, infraestrutura, segurança e ação social. Está seguindo as orientações necessárias das entidades competentes para poder de forma responsável tomar novas medidas.