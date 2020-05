Raylan Barroso anuncia aquisição de sete novas lanchas que vão atender às comunidades ribeirinhas de Eirunepé

A Prefeitura de Eirunepé não para! Hoje quinta-feira (21), o prefeito Raylan Barroso, anunciou mais uma conquista para a população eirunepeense, a aquisição de 7 novas lanchas para a Secretária Municipal de Saúde, na qual vão atuar nas comunidades ribeirinhas nos serviços sociais, e principalmente na saúde, com o objetivo de encurtar o distanciamento entre comunidade e a cidade em casos de urgência e demais serviços. As lanchas ja foram embarcadas hoje na balsa (Manaus), e estarão chegando nos proximos dias em Eirunepé.

O Prefeito Raylan, falou sobre essa ação. “Recebendo mais 7 lanchas que irão nos ajudar muito no atendimento das equipes de saúde em nossas comunidades da zona rural, e se Deus quiser, muito em breve as lanchas estarão em nossa Eirunepé, no mais grande abraço a todos e vamos em frente que o trabalho não para”, finalizou o prefeito Raylan Barroso.