Prosamim avança com obras da Estação de Tratamento do Esgoto no bairro de Educandos

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que está sendo construída pelo Governo do Estado, por meio do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), no bairro do Educandos, zona sul de Manaus, recebeu, na manhã deste sábado (14), a concretagem que servirá de base para a construção da ETE. O trabalho faz parte de mais uma etapa de um moderno sistema de tratamento de esgoto sanitário que vai alcançar bairros das zonas sul e oeste.

A ETE no bairro de Educandos tem o objetivo de fazer a correta captação de efluentes que saem das casas para melhorar o abastecimento nessas localidades e reduzir o índice de poluição nas águas do Rio Negro. Ela está sendo erguida no mesmo lugar onde havia uma Estação de Pré-condicionamento (EPC) construída na década de 70, e que realizava um tratamento preliminar do esgoto, retirando os resíduos sólidos dos efluentes de esgoto antes dos mesmos serem enviados ao rio.

O Prosamim demoliu toda a antiga estrutura da EPC, retirou os entulhos provenientes da demolição para, posteriormente, iniciar a construção da ETE e de toda a sua moderna estrutura. A construção da ETE do Educandos já recebeu uma Planta de Tratamento Preliminar móvel (PTP) e já vem realizando o tratamento temporário dos efluentes de esgoto provenientes das residências enquanto a construção da ETE não tem suas obras concluídas.

“Essa estrutura da ETE vai trazer inúmeros benefícios para a vida de nossa população. Estamos executando uma obra que vai colaborar para um bom tratamento da água e, consequentemente, para a preservação do meio ambiente. O foco principal é reduzir a poluição do rio e fazer com que as famílias tenham esgoto tratado e, consequentemente, diminuam os riscos de doenças causadas pela degradação ambiental”, explicou o coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo.

Salto de qualidade – A ETE representa um grande salto de qualidade no histórico problema de esgotamento sanitário da cidade de Manaus. Com o Prosamim, o Governo do Estado investe mais de R$ 200 milhões no sistema, contribuindo decisivamente para o aumento da cobertura de coleta e tratamento do esgoto no município, que até os dias atuais apresentam índices muito abaixo do recomendado.

Base para construção – O engenheiro da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), João Benaion, afirmou que essa fase em que irão realizar uma grande concretagem com cerca de 80cm de espessura é que irá ser a fundação dos tanques que irão receber os esgotos para tratamento e toda a estrutura da ETE. “A partir dessa base é que irá ser erguido todo o restante da estrutura da estação de tratamento, assim como os equipamentos e maquinários necessários no tratamento dos efluentes das residências”.

Essa modificação do projeto da estrutura da ETE foi necessária porque sua fundação, que foi erguida na década de 70, era composta por várias estacas fincadas abaixo dos tanques e que dava sustentação a esses tanques. Com o intuito de otimizar custos e tempo, houve uma modificação no projeto mantendo as estacas, construindo a fundação que irá ser a base da ETE.

Obras de Saneamento Básico – O sistema de esgoto é composto por 24km de redes de coleta de esgoto nos bairros da Bacia do São Raimundo, que são interligadas nas residências, cujo destino inicial são as seis elevatórias de esgoto que estão distribuídas nos principais bairros das zonas sul e oeste. Essas elevatórias são responsáveis pelo envio do efluente até seu destino final, que será a ETE. As seis estações elevatórias de esgoto serão responsáveis por receber os efluentes das redes de coleta dos esgotos das residências. Essas elevatórias são compostas por modernas bombas que farão o bombeamento desses efluentes até à Estação de Tratamento de Esgoto.