Programa ‘Muda Manaus’ leva mutirão de atendimentos do Detran-AM à zona norte no sábado (7/12)

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizará, na manhã deste sábado (7/12), um mutirão de atendimentos no bairro Amazonino Mendes, zona norte de Manaus. A programação ocorrerá das 7h ao meio-dia, no Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte), na avenida Coronel Sávio Belota, 316. No local, serão ofertados todos os serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de veículos, vistoria veicular, parcelamento de débitos veiculares, além de palestras e atividades educativas para estudantes da rede pública de ensino. Os atendimentos serão feitos sem agendamento.

A ação faz parte do programa “Muda Manaus”, lançado na última quinta-feira (5/12), pelo governador Wilson Lima. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população da capital do estado. Nesta primeira edição, 24 órgãos da administração estadual realizam ações no bairro contemplando seis eixos de atuação: Educação, Esporte e Lazer: Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressalta que a ação faz parte da tônica da atual gestão do governo e da instituição para promover cidadania. “Todos os serviços do Detran, sejam eles de veículos ou de habilitação, estarão à disposição da população, sem agendamento. É natural que, se houver uma procura grande, podemos organizar com senha, mas a população que queira efetivar algum serviço do Detran, parcelar seus débitos ou obter uma orientação sobre trânsito ou regularização veicular pode comparecer no centro de convivência ou no CPA Norte”, disse.

Além dos atendimentos de serviços, na sexta (6/12) e no sábado (7/12), das 7h às 17h, o Detran-AM estará atuando no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, com orientação educativa, informações sobre CNH, CRLV e exposição do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot). O Centro de Convivência fica localizado na rua da Penetração III, quadra 60, s/nº, Amazonino Mendes.

Fiscalização – Durante a realização do programa, que ocorre entre os dias 5 e 7 de dezembro, o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM irá reforçar a fiscalização nos arredores dos locais onde serão desenvolvidas as atividades. A fiscalização será realizada em parceria com a Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

Educação – Por meio da Gerência de Educação para o Trânsito, o Detran-AM também atuará nas escolas realizando palestras educativas. Na sexta-feira (6/12), das 7h às 11h30 e das 13h às 17h30, a programação ocorrerá na Escola Estadual Osmar Pedrosa, com foco em alunos entre o 6º e o 1º ano do Ensino Médio. Ao todo, seis escolas estaduais serão alcançadas pelas palestras educativas que serão realizadas pela Secretaria de Segurança, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Detran-AM.

SONORA: Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM