Programa de Resistência às Drogas e Violência da Polícia Militar realiza festa de Natal e entrega presentes a crianças carentes da zona oeste

A Polícia Militar do Amazonas realizou na manhã desta sexta-feira (6/12), na Escola Senador Severiano Nunes, no bairro Alvorada II, zona oeste da capital, a festa de Natal do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (Proerd). Segundo o diretor do Programa, major Henriques, a realização da festa foi possível graças ao apoio dos pais de alunos do Proerd e de parceiros que fizeram doações.

“Essa é mais uma ação da Polícia Militar, por meio do nosso comandante-geral, coronel Ayrton Norte, que tem um comando voltado para o atendimento social, e hoje estamos aqui entregando cerca de 600 brinquedos a crianças carentes da zona oeste, alunos de escolas públicas estaduais e municipais. Nossos instrutores buscaram ajuda, e recebemos muitas doações de pais de alunos, comerciantes e dos próprios policiais, que também doaram para o sucesso da nossa festa”, disse.

Mãe de duas alunas do Proerd, Lucélia de Jesus se disse que está muito feliz com a participação das filhas no Programa. “O programa ajuda realmente, tanto na educação dos nossos filhos, como na escola. Eles aprendem a se comportar, aprendem sobre o perigo das drogas. Em casa, minhas filhas mudaram muito. Tinha certos momentos em que elas estavam bem rebeldes, e com a entrada do Proerd na escola ela melhoraram bastante, tanto em respeitar em casa, como respeitar na escola. Quero agradecer de coração mesmo, porque nós que somos mães de adolescentes, temos que torcer para o futuro dos nossos filhos ser melhor, porque sabemos que hoje as drogas se infiltram em qualquer canto, seja na nossa casa e até na escola”, concluiu.

No Estado do Amazonas, o Proerd foi implantado em 2002, inicialmente na cidade de Manaus, e nos anos subsequentes em parte dos municípios da Região Metropolitana e municípios do arco de fronteira. O Programa aplica técnicas centradas na resistência à pressão de grupos, auxílio na tomada de decisões para dizer não às drogas, desenvolvimento de habilidades que levem à motivação, além de ser um programa estratégico, que objetiva educar principalmente as crianças e adolescentes em seu meio natural, a escola, com atividades interativas auxiliadas pelo policial instrutor do Proerd, juntamente com o professor.

A iniciativa permite ainda que as crianças desenvolvam uma atitude positiva em relação às autoridades e respeito às leis. A presença de policiais militares nas escolas, para a aplicação do Programa, procura na sua gênese minimizar os inúmeros problemas relativos à Segurança Pública, interagindo na sociedade com os cidadãos, fortalecendo o trinômio: Polícia, Escola e Família.