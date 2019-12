Procuradora do MPT recebe Medalha da Ordem do Mérito Legislativo

O deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), participou, na quarta-feira, 11, no auditório Berlamino Lins da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), da cerimônia de entrega da comenda ‘Ordem do Mérito Legislativo 2019’. O nome indicado por ele para ser agraciado com a medalha foi o da Procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT), Alzira Melo, que esteve como coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância).

Segundo Álvaro Campelo (Progressistas), a indicação deu-se pelos anos de luta da procuradora no combate à exploração do trabalho infantil no Amazonas. “A Dra. Alzira é merecedora desta homenagem, através da maior comenda que a Assembleia Legislativa pode conceder a personalidades públicas deste Estado. Ela tem um trabalho respeitável em defesa das crianças e adolescentes, em especial, no combate ao trabalho infantil”, disse o parlamentar estadual.

Para a procuradora do MPT, Alzira Melo, é sentimento de gratidão pelo reconhecimento do seu trabalho em favor da proteção de crianças e adolescentes. “Receber a mais alta comenda da Assembleia Legislativa do Estado, vinda do deputado que defende os direitos das crianças e adolescentes, no reconhecimento dos quase 10 anos que passei à frente da coordenação da infância do Ministério Público do Trabalho, realmente é uma grande honraria e fico muito feliz em receber a medalha”, afirma a homenageada.

A Medalha da Ordem do Mérito Legislativo foi instituída nos termos da Resolução Legislativa nº 319, de 14 de agosto de 2002, consubstanciada no Projeto de Resolução Legislativa nº 16, de 1º de agosto de 2002.