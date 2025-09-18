Presidente Roberto Cidade conduz aprovação de pacote econômico que prevê a regularização de débitos com descontos de até 95%

Presidente Roberto Cidade conduz aprovação de pacote econômico que prevê a regularização de débitos com descontos de até 95%

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), comandou nesta quarta-feira, 17/9, a votação que aprovou a revisão do Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025). A medida vai permitir a regularização de débitos com descontos entre 60% e 95%, tanto para pagamentos à vista quanto parcelados, conforme o tributo e o número de parcelas.

“A redução da carga de impostos no Estado é importante para a população, uma vez que vai permitir ao cidadão que fique adimplente, com os impostos em dia. A mensagem governamental chegou, nós demos agilidade e hoje, a totalidade dos deputados optou pela aprovação do pacote de medidas econômicas. O Refis 2025 vai oferecer descontos em multas e juros de até 95% em débitos com impostos estaduais”, destacou o deputado-presidente.

O programa contempla dívidas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e de contribuições para o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O prazo de adesão ao Refis 2025 vai até 31 de março de 2026, com entrada mínima de 10% do débito atualizado. No caso de inadimplência superior a 90 dias ou falta de pagamento de tributos correntes, o benefício será cancelado.

IPVA 2026

O texto que prevê a redução de 50% no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a partir de 1º de janeiro de 2026, deve ser votado na próxima semana, após estudos mais detalhados de parlamentares e das comissões técnicas, conforme anunciou o presidente Cidade.

Atualmente, o Amazonas possui cerca de 775 mil veículos registrados, incluindo motocicletas. Desse total, 244 mil já são contemplados pelo programa IPVA Social. Com a nova medida aprovada pelo Legislativo Estadual, outros 531 mil proprietários de veículos passarão a pagar menos imposto a partir de 2026.

Relacionados

Comissão da Câmara aprova PL de Saullo Vianna que garante isenção de Imposto de Renda para pessoas com deficiência

Comissão da Câmara aprova PL de Saullo Vianna que garante isenção de Imposto de Renda para pessoas com deficiência

Presidente Roberto Cidade critica excessos das Forças de Segurança Federal em operação no Sul do Amazonas

Presidente Roberto Cidade critica excessos das Forças de Segurança Federal em operação no Sul do Amazonas

Municípios amazonenses têm até segunda-feira (15) para comprovar o cumprimento das exigências do VAAR-Fundeb

Municípios amazonenses têm até segunda-feira (15) para comprovar o cumprimento das exigências do VAAR-Fundeb

Presidente do TCE-AM prestigia abertura da II Feira de Negócios e Inovação da Afeam

Presidente do TCE-AM prestigia abertura da II Feira de Negócios e Inovação da Afeam

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *