Presidente nacional do PRTB lança Josué pré-candidato a prefeito de Manaus

Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (2), o presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Levy Fidelix, anunciou Josué Neto como pré-candidato à prefeitura de Manaus afirmando que “é a melhor escolha para o povo de Manaus, por ser uma pessoa correta e íntegra”.

“O PRTB dará todo o apoio possível, estará no palanque com você, que é uma pessoa correta, de nossa confiança para o povo de Manaus. Essa é a melhor escolha”, afirmou Fidelix.

O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo pelas redes sociais do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto.

O parlamentar iniciou a transmissão com uma oração bíblica do livro de Josué 1:9 -Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não tenha medo e não sinta acovardado, porque Javé, o seu Deus, vai estar com você por onde você andar -.

“Isso é muito importante na minha vida. Nesse momento estou assumindo o comando do PRTB no Amazonas, e após quinze anos de vida pública pela primeira vez me torno presidente de uma sigla partidária”, afirmou Josué, que ressaltou que o partido tem um perfil muito parecido com o dele, onde defende os valores de Deus, pátria, os valores da família e uma sigla que procura o diálogo.

Durante a live nas redes sociais, o presidente e fundador do PRTB, Levy Fidelix disse que ficou satisfeito de participar do anúncio da filiação de Josué Neto. “Agora você faz parte da nossa legenda, do verde e amarelo. Nossa escolha por você foi algo de Deus, que colocou um jovem vencedor para colaborar com o partido e a sociedade”, disse Fidelix.

De acordo com o Josué, como pré-candidato a Prefeitura de Manaus ele está à disposição do povo manauara e tem o objetivo de fazer uma cidade muito melhor de se viver para todos.

Aliança pelo Brasil

Josué explicou que apoiou a candidatura do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que tem feito muito pelo país e também pelo Amazonas, principalmente, na área da segurança, por meio, do trabalho do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro e da economia, com o ministro Paulo Guedes, que são as duas áreas mais importantes na administração pública federal e falou sobre o partido Aliança pelo Brasil. “Quero convidar toda a Direita de Manaus, toda Direita do Amazonas para que a gente possa caminhar juntos. O nome Aliança pelo Brasil, que foi escolhido o novo partido do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele é um nome simbólico e que a gente precisa se unir e se aliançar, caminhar juntos”, explicou.

Propostas iniciais

De acordo com Josué Neto, existem soluções para o transporte coletivo, segurança da capital amazonense e incentivo a Zona Franca de Manaus. “O povo quer um prefeito que tenha atitude, que tenha pulso, saiba resolver os problemas. Na hora certa quando nós terminarmos de fazer o nosso plano de governo nós vamos apresentar as soluções para Manaus. Nós temos soluções para o transporte coletivo. Quando a gente fala de transporte coletivo, a gente fala, principalmente, de ônibus velho, de ônibus que todo dia quebra na cidade de Manaus e transformam as ruas de Manaus em um grande congestionamento, e é possível mudar toda a frota de ônibus de Manaus. Sabe como? Colocando na mão de empresários que queiram prestar bom serviço para o povo, e é isso que a gente pretende fazer. Diminuir a tarifa usando a tecnologia do gás para acabar com essa história de ônibus ser movido a diesel, que é um combustível caro”, afirmou.

Na área de segurança pública, Josué disse que pretende armar a Guarda Municipal. “Algumas cidades do país já tem a guarda municipal armada, com melhor treinamento, melhor armamento e integrada com a Polícia Militar. Utilizando uma integração através da tecnologia”, ressaltou o parlamentar.

Ainda de acordo com Josué, é preciso incentivar a Zona Franca de Manaus e o município não tem nenhum acompanhamento diretamente junto à autarquia federal. “Vamos eleger uma administração municipal de direita e vamos aproveitar o momento que o presidente Bolsonaro tem um carinho especial pela a economia do Amazonas, mas não é à toa que nós tivemos recorde de exportação e o Amazonas foi Estado que mais exportou, através da indústria do ano de 2019”, concluiu.

Filiação

Josué convidou a todos para se filiar pelo PRTB, que nos últimos três dias recebeu mais de 200 filiações. Quem quiser pode entrar em contato por meio do WhatsApp (92) 99395-0028 ou através das redes sociais.