Presidente do TCE-AM prestigia abertura da II Feira de Negócios e Inovação da Afeam

Presidente do TCE-AM prestigia abertura da II Feira de Negócios e Inovação da Afeam

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou nesta quinta-feira (11) da abertura da II Feira de Negócios e Inovação, promovida pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), no Centro de Convenções Vasco Vasques.

A feira reúne empreendedores, universitários e representantes de diversos setores econômicos, com uma programação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo local.

Durante a solenidade, a conselheira destacou a importância de iniciativas que impulsionam o desenvolvimento econômico sustentável do Estado. “Eventos como este fomentam oportunidades e abrem caminhos para novos negócios, além de fortalecer a cultura empreendedora no Amazonas. É um espaço estratégico para aproximar instituições e a sociedade, contribuindo para o crescimento regional”, ressaltou Yara Lins.

A programação, que segue até esta sexta-feira (12), inclui palestras, oficinas, rodadas de negócios e oferta de serviços como linhas de crédito do programa Mais Crédito Amazonas e renegociação de dívidas por meio do Limpa Crédito.

O evento conta ainda com um estande exclusivo da Afeam e mais de 80 expositores, reunindo representantes dos setores do agronegócio, comércio, serviços e indústria.

A entrada é gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas. A expectativa da organização é atrair cerca de 3 mil visitantes nos dois dias de feira.

Relacionados

Municípios amazonenses têm até segunda-feira (15) para comprovar o cumprimento das exigências do VAAR-Fundeb

Municípios amazonenses têm até segunda-feira (15) para comprovar o cumprimento das exigências do VAAR-Fundeb

Em Novo Airão, governador Wilson Lima vistoria obras da AM-352 e destaca investimentos de R$ 257 milhões para infraestrutura do município

Em Novo Airão, governador Wilson Lima vistoria obras da AM-352 e destaca investimentos de R$ 257 milhões para infraestrutura do município

Cosama faz diagnóstico técnico para projetar melhorias no sistema de abastecimento de água de Autazes

Cosama faz diagnóstico técnico para projetar melhorias no sistema de abastecimento de água de Autazes

Vice-prefeito de Lábrea, João roberto, é cotado para disputar vaga na Aleam

Vice-prefeito de Lábrea, João roberto, é cotado para disputar vaga na Aleam

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *