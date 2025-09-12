Presidente do TCE-AM prestigia abertura da II Feira de Negócios e Inovação da Afeam

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou nesta quinta-feira (11) da abertura da II Feira de Negócios e Inovação, promovida pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), no Centro de Convenções Vasco Vasques.

A feira reúne empreendedores, universitários e representantes de diversos setores econômicos, com uma programação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo local.

Durante a solenidade, a conselheira destacou a importância de iniciativas que impulsionam o desenvolvimento econômico sustentável do Estado. “Eventos como este fomentam oportunidades e abrem caminhos para novos negócios, além de fortalecer a cultura empreendedora no Amazonas. É um espaço estratégico para aproximar instituições e a sociedade, contribuindo para o crescimento regional”, ressaltou Yara Lins.

A programação, que segue até esta sexta-feira (12), inclui palestras, oficinas, rodadas de negócios e oferta de serviços como linhas de crédito do programa Mais Crédito Amazonas e renegociação de dívidas por meio do Limpa Crédito.

O evento conta ainda com um estande exclusivo da Afeam e mais de 80 expositores, reunindo representantes dos setores do agronegócio, comércio, serviços e indústria.

A entrada é gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas. A expectativa da organização é atrair cerca de 3 mil visitantes nos dois dias de feira.