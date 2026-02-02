Presidente do TCE-AM inicia encontros com setores para alinhar prazos, fluxos e resultados

Presidente do TCE-AM inicia encontros com setores para alinhar prazos, fluxos e resultados
A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, deu início, nesta segunda-feira (2), a uma agenda de encontros com os setores da Corte voltada ao alinhamento de prazos, fluxos de trabalho e resultados, com foco na celeridade processual e na efetiva conclusão dos processos.

A iniciativa prevê reuniões periódicas com as áreas técnicas e administrativas do Tribunal, como forma de fortalecer o diálogo interno, promover atuação integrada e garantir que as atividades avancem de maneira concomitante. O primeiro encontro foi realizado com equipes da Secretaria de Controle Externo (Secex).

Durante a reunião, a presidente destacou a centralidade do controle externo para o funcionamento da instituição. Segundo ela, a área é essencial para que o Tribunal cumpra sua missão constitucional e gere resultados concretos para a sociedade.

Ao tratar da prescrição processual, a conselheira reforçou que o tema precisa ser enfrentado com responsabilidade e planejamento. “A prescrição deve ser tratada como exceção absoluta, e não como possibilidade aceitável”, disse a presidente, exigindo foco na finalização dos processos e não apenas em sua tramitação.

Outro ponto abordado foi a necessidade de fortalecer um modelo de controle externo moderno, baseado na orientação, na prevenção e na resolução de problemas. Para os servidores presentes, esse modelo é fundamental para a geração de valor público e para o reconhecimento do Tribunal como referência nacional.

Com trajetória construída dentro da própria instituição, a presidente ressaltou ainda a importância da união entre os servidores e da valorização do trabalho técnico. Ela destacou que o Tribunal é uma casa formada por pessoas, onde o compromisso institucional deve caminhar junto com sensibilidade, diálogo e equilíbrio.

Ao final, a conselheira reafirmou que os encontros com os setores terão continuidade e que a Presidência mantém uma postura aberta e próxima das equipes.

