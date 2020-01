Prefeitura realiza campanha “Janeiro Roxo” nas unidades de saúde de Eirunepé

A Prefeitura de Eirunepé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou palestras sobre a hanseníase em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município, além dos trabalhos nas residências em busca de pacientes com sintomas, como por exemplo “manchas” e outros, a fim de se identificar possíveis situações de alerta, para que possam ser encaminhados aos pontos de referência (UBS), para começar tratamento caso seja necessário.