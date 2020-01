Prefeitura prepara grande festa cultural em comemoração ao aniversário de Benjamin Constant

A Prefeitura de Benjamin Constant preparou uma grande festa de aniversário para comemorar os 122 anos do município.

O evento, que inclui atividades esportivas, a ‘Virada Cultural’ e inauguração de obras, acontece entre os dias 21 e 29 de janeiro. A atração nacional confirmada para o último dia de festa é o cantor sertanejo Israel Novaes.

A estimativa é que mais de 15 mil pessoas compareçam para prestigiar a programação do evento, que tem como finalidade estimular a cultura e economia do município. “Estimulamos, com essa programação, não apenas a economia e cultura, mas o amor dos moradores pela nossa cidade”, afirmou o Prefeito David Bemerguy.

A programação oficial inicia dia 21, com um calendário de atividades esportivas, que acontecem até o dia 27, nos principais pontos destinados à prática do esporte da cidade. As modalidades serão: futsal, voleibol, handebol, tênis de mesa, futebol veterano e atletismo.

A ‘Virada Cultural’ acontece na Praça Frei Ludovico. No dia 28, a partir das 17h, a programação inicia com exposições de artesanatos, apresentação de bandas locais e dos bumbás Corajoso e Mangangá. No dia 29, a partir das 19h, a festa continua com as atrações locais e nacional.

E, como presente para a cidade, a Prefeitura vai entregar à população benjaminenses, a inauguração de obras que vão beneficiar a área da saúde no município: a reforma do Hospital Geral Dr. Melvino de Jesus e da UBS Enfermeira Leontina Lima da Silva e inauguração da UBS Fluvial, além de entrega de van de ambulâncias.