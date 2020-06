Prefeitura inicia testagem em massa para Covid-19 na zona rural de Coari

O Prefeito de Coari, Adail Filho, determinou a realização de testagem em massa para Covid-19 nos grupos de risco que residem na zona rural do município, assim como foi feito na zona urbana. A iniciativa, uma estratégia de enfrentamento ao novo coronavírus, foi definida nesta quarta-feira, 3, durante uma importante reunião de trabalho com todos os Agentes Comunitários de Saúde – ACS que prestam assistência na zona rural. O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde.

As ações terão início na próxima semana e terá como suporte a Unidade Básica de saúde Fluvial, que atenderá em cada calha com um polo específico, realizando testagem em massa em idosos e pacientes portadores de comorbidades (diabetes, hipertensão, tuberculose, dpoc, entre outras), que estão classificados como risco elevado para complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavírus.

As estratégias de atendimento da equipe de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19 foram apresentadas e discutidas na reunião com Agentes Comunitários de Saúde. Na ocasião, também foi realizada a entrega de equipamentos de proteção individual – EPIS, além de kits de higiene, para oferecer maior segurança na realização das visitas domiciliares e remoções de pacientes. A ação vem reforçar o comprometimento do prefeito Adail Filho com a população ribeirinha de Coari.