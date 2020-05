Prefeitura faz nova convocação de enfermeiros e técnicos de enfermagem e prorroga inscrições para contratar mais profissionais de saúde

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está convocando 46 candidatos selecionados no cadastro reserva do Processo Seletivo Simplificado (PSS), do Edital n.º 002/2017, para contratação temporária. Estão sendo chamados dois enfermeiros e 44 técnicos de enfermagem, para atuar nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) da rede municipal de saúde, no combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19.

“Estamos aproveitando cadastro reserva de processos que ainda estejam dentro do prazo legal, para que possamos reforçar nossos quadros. O prefeito Arthur Virgílio Neto nos orientou para a adoção de todas as medidas necessárias, dentro da legalidade, para combatermos esse mal, que tantas mortes já causou em nossa cidade”, informa o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A lista com os nomes dos convocados pode ser consultada na edição nº 4.840, do Diário Oficial do Município (DOM), publicado nesta sexta-feira, 15/5. Os classificados deverão se apresentar na Gerência de Gestão do Trabalho (GTRAB) da Semsa, situada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.695, Adrianópolis, zona Centro-Sul, no horário de 8h às 16h, para os procedimentos pré-admissionais, mediante normas e condições expressas no edital. Os candidatos deverão comparecer com máscaras de proteção e levar a documentação necessária em envelope.

Prorrogação

A Semsa também decidiu prorrogar até a próxima sexta-feira, 22, o Edital de Chamamento Público Emergencial para Contratação Temporária para as funções de médico clínico geral, médico patologista, técnico em necropsia e técnico em patologia clínica. Ao todo, são 16 vagas para atender as necessidades da secretaria, no combate ao novo coronavírus. A inscrição deve ser feita pelo link https://bit.ly/3bbwMXG.

São três vagas para médico clínico geral, com carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 6.933,96; cinco vagas para médico patologista, com salário de R$ 6.933,96 e 20 horas por semana; três vagas de técnico em necropsia, com remuneração mensal de R$ 2.667,85 e carga semanal de 40 horas; e cinco vagas de técnico em patologia clínica, para 40 horas semanais e salário de R$ 2.667,85.