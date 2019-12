Prefeitura faz convênio com Ufam para oferecer MBA em Gestão Pública aos servidores

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e o reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sylvio Puga, assinaram nesta segunda-feira, 16/12, um convênio para a realização de um MBA (Master of Business Administration) em Gestão Pública. O curso será ministrado na Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) e serão oferecidas 45 vagas gratuitas para servidores municipais.

“Quanto mais pudermos fazer a especialização de nossos servidores, melhor será a qualidade do nosso serviço”, destacou Arthur, citando como exemplo o que ocorre na educação, onde a qualificação dos educadores está diretamente vinculada à melhoria dos índices. “Tem ligação ou não tem ligação a pós-graduação dos professores com os melhores indicadores que obtivemos no Ideb?”, indagou.

“É uma grande parceria com a Ufam. É sensacional, porque vamos oferecer MBA aos servidores, o que é um grande complemento ao que a Espi vem fazendo para providenciar a melhoria dos nossos serviços”, ressaltou o prefeito, evidenciando a parceria com a Ufam e sua ligação emocional com a instituição, por conta de seu pai, o senador Arthur Virgílio Filho.

Durante a assinatura, o reitor destacou que a Ufam recebeu, este ano, três avaliações do Ministério da Educação (MEC), com nota 4, que reafirmam a instituição como universidade de excelência. As avaliações foram para a Educação à Distância, recredenciamento educacional e, na semana passada, o Índice Geral de Cursos.

Esses indicadores deixaram a Ufam no universo de 21% de universidades que obtiveram essa nota. “Esses resultados são fruto do esforço de toda a nossa comunidade que permitiu colocar a nossa instituição nesse patamar. E assim estamos honrando o legado que nos deixou o senador Arthur Virgílio Filho, que pensou a Ufam como uma universidade de excelência”, disse Sylvio Puga.

Segundo o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandiera, outras capacitações estão em planejamento. “Valorizar o servidor é uma coisa que o prefeito já demonstrou que gosta e sabe fazer. E fortalecer a escola do servidor é muito importante. Esse curso é o primeiro de muitos que virão para que possamos ter servidores cada vez mais qualificados e, com isso, um serviço melhor”, disse.

A diretora-geral da Espi, Stella Cirino, lembrou que esse convênio está sendo idealizado desde 2016, quando foram estudados o plano de trabalho e a metodologia. “E quero informar, também, que já está sendo estudada na Câmara Municipal de Manaus uma modificação nos programas de socioinclusão da prefeitura. Queremos destinar 10% das vagas dos três programas aos servidores públicos”, adiantou.