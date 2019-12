Prefeitura entrega as obras de reforma das quadras do parque Ponte dos Bilhares

A Prefeitura de Manaus entregou na noite desta segunda-feira, 9/12, totalmente reformadas, as quadras de futebol de areia, futebol society e basquete do Parque Municipal Ponte dos Bilhares, na Chapada, zona Centro-Sul. A recuperação dos espaços esportivos é fruto de uma emenda parlamentar da então vereadora Therezinha Ruiz, atualmente deputada estadual.

Os serviços realizados incluíram pintura, substituição de alambrados, traves e tabelas, além de reparos na rede elétrica e iluminação. O valor total do investimento foi de R$ 71,1 mil. Os trabalhos tiveram início no dia 7/11 e estão sendo entregues antes do prazo previsto.

“Praticamente todos os dias, a prefeitura realiza uma inauguração e isso é importante porque mostra a eficiência da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. Hoje, nós estamos entregando as duas quadras revitalizadas e é uma grande oportunidade da cidade de Manaus perceber que é mais um espaço público para que a população cuide e zele e tenha esse sentimento de pertencimento”, destacou a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio.

O parque Ponte dos Bilhares é um dos parques urbanos municipais mais visitados da cidade, principalmente nos fins de semana. Gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o espaço já passou por duas revitalizações durante a gestão do prefeito Arthur Neto, em 2014 (Parques da Copa) e 2016 (pintura e revitalização de estruturas). A reforma das quadras, realizada num prazo de 30 dias, atende a uma reivindicação dos grupos de atletas de diversas áreas da cidade que frequentam diariamente o parque.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, a recuperação das quadras esportivas marca o início dos trabalhos de revitalização geral das duas etapas do parque. “Nós começamos uma série de reformas aqui no parque e, hoje, estamos entregando dois primeiros espaços reformados. Já estamos trabalhando em um projeto que deve ser lançado em breve pelo prefeito, que tem muita sensibilização com esses espaços públicos”, disse.

A deputada estadual Professora Therezinha Ruiz também esteve na reinauguração e comentou a parceria sempre positiva entre o município e a Câmara Municipal de Manaus. “Esse é um parque muito frequentado e essa reforma nos deixa muito felizes, porque a Prefeitura de Manaus tem cumprido as emendas que os vereadores propõem, para a melhoria da cidade”, declarou.

Quem frequenta o local, diariamente, notou as melhorias e agradeceu. “Já frequento há três anos aqui e o local tem melhorado bastante, principalmente, na área de Segurança e Esportiva”, disse o estudante Luiz Henrique Pereira.

As obras de revitalização já realizadas na atual gestão deram ao parque uma nova roupagem. A partir de 2014, o local passou a ter playground, academia ao ar livre, mais de 200 postes de iluminação pública a LED (o que o tornou mais iluminado e sem ambientes escuros como antes), rondas motorizadas da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, ciclopatrulhamento da Polícia Militar, paisagismo revitalizado, pista de skate, estação de reparos para bikes (em parceria com o Pedala Manaus), deck e lago revitalizados. O desgaste natural das estruturas ocorre devido ao grande número de visitantes que o parque recebe, sobretudo nos finais de semana.