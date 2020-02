Prefeitura de Eirunepé busca apoio da Sepa para fomentar piscicultura no município

Os secretários municipais de Governo e Agricultura de Eirunepé, Jeordane Andrade e Márcio Valente, tiveram uma reunião, na manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro, na Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura (Sepa), para solicitar o envio de técnicos ao município para avaliar e ministrar cursos e dar orientação aos piscicultores para legalização dos criadores de peixe.

Os representantes de Eirunepé foram atendidos pelos engenheiros de pesca da Sepa, Marcio Pinheiro e Oster Machado. De acordo com o secretário de Governo, Jeordane Andrade, o pedido visa implementar sistemas eficientes de piscicultura na cidade do interior, fomentando a produção e a economia local.

“A prefeitura vem se esforçando para garantir suporte aos produtores rurais eirunepeenses e a criação de peixe é um potencial a ser explorado economicamente na cidade. Com esta visão, o prefeito Raylan Barroso determinou que buscássemos esse apoio no governo do Estado para garantir que o planejamento seja feito com o suporte técnico necessário”, disse Jeordane.