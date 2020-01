Prefeitura de Lábrea é acusada de distribuir cestas básicas com produtos vencidos

Moradores de Lábrea estão acusando a prefeitura municipal de ter distribuído cestas básicas com itens vencidos para a população. A entrega aconteceu na primeira quinzena do mês de dezembro e irritou quem esperou por mais de oito meses para receber o benefício.

De acordo com as denúncias, as cestas básicas foram entregues pela Defesa Civil do Estado para a prefeitura em março deste ano, porém o prefeito Gean Barros não realizou a entrega e teria guardado os itens para fins eleitoreiros.

Entre os itens vencidos estariam o leite, macarrão e biscoitos. Vale lembrar que as famílias ficaram sem os itens durante o período de cheia, quando eram mais necessários e só os recebem agora.

Um morador de Lábrea que não quis se identificar, disse que não sabe o motivo do prefeito ter estocado as cestas, uma vez que elas já estavam no município a disposição da população.

“Achamos que o prefeito quis fazer assistencialismo no período de fim de ano. Ele não pensou no povo que ficou desassistido no período da cheia e agora esta usando o que era para dar aos moradores antes, com objetivo eleitoreiro para tentar melhorar sua imagem que esta bastante desgastada diante da opinião pública”, disse o morador que não se identificou por medo de represálias.