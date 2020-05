Prefeitura de Eirunepé inicia entrega de kits de alimentação escolar

A prefeitura Municipal de Eirunepé, através da Secretaria Municipal de Educação, iniciou o processo de distribuição dos kits de alimentação escolar, sob a coordenação de uma equipe com nutricionista, psicóloga e assistente social e, com o acompanhamento do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE).

Segundo o secretário de Educação, Júnior Lacerda, a primeira fase da distribuição de kits de alimentação escolar alcançará cerca de 1,6 mil alunos da rede municipal de Educação.

A medida foi determinada pelo prefeito Raylan Barroso, que tem cobrado empenho e agilidade para que as crianças da rede municipal de ensino sejam prontamente atendidas.

Os kits são compostos por 12 gêneros alimenticos, entre eles: açúcar, feijão carioca, leite em pó 400 g, macarrão espaguete, bolacha , arroz, carne em conserva, margarina, óleo de soja, mingau de arroz, Sal e farinha de mandioca.