Prefeitura de Eirunepé entrega nova remessa de medicamentos para o combate ao coronavírus nas comunidades ribeirinhas

A prefeitura de Eirunepé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, distribuiu nova remessa de medicamentos e EPI’s utilizados no combate e prevenção ao Covid-19 na Zona Rural e em comunidades ribeirinhas.

Segundo informações da secretaria de saúde do município, todas as comunidades e seus respectivos ACS, receberam medicamentos e EPI’s, alem de panfletos com orientações sobre o novo Coronavírus.

“Chegou em boa hora, pois os casos positivos de Covid-19 só aumentam na cidade e temos que preparar os nossos irmãos da zona Rural. Aqui, na comunidade de São Pedro, já estamos abastecidos, e prontos para dar seguimento aos trabalhos”, disse o ACS, Osmar Rodrigues Gusmão.

“Estamos trabalhando muito e só vamos conseguir vencer essa luta com ajuda de todos. A prefeitura está fazendo sua parte, investindo cada vez mais em insumos, aparelhos e medicamentos, precisamos da conscientização da população, usar máscaras, respeitar o distanciamento social, higienizar as mãos, em fim seguir rigorosamente as recomendações do MS, da OMS e demais órgãos sanitários, cada um deve contribuir e fazer sua parte”, ressaltou a secretária de Saúde, Letícia Vasconcelos.