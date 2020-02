Prefeitura de Eirunepé busca entendimento com MPF-AM para cumprir compromissos assumidos nesta gestão

O secretário de Governo de Eirunepé, Jeordane Andrade, reuniu-se na manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro, com o procurador do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, Fernando Merloto Soave, para buscar solução para o Termo de Compromisso Interinstitucional, firmado no ano de 2018 pelo município.

Entre os compromissos estão a realização de processo seletivo para agentes comunitários de saúde, promover a limpeza dos ramais e do lixão próximo às casas, adequar o serviço de coleta de lixo e regularizar o sistema de resíduos sólidos, entre outros, os quais a atual gestão vem se esforçando para cumprir, com a boa vontade dos gestores públicos.

O promotor apontou medidas, boas práticas de outras cidades para a questão do lixo público, bem como a construção de escolas para os povos indígenas, a exemplo de Pauini, medida homologada pelo Ministério da Educação (MEC).

“A resolução de questões enfrentadas pela prefeitura, com mediação do MPF-AM, demostra amadurecimento dos gestores públicos. A prefeitura tem a intenção de executar todas estas medidas por entender sua importância, porém dificuldades econômicas e administrativas são um fator que atrapalha a execução de muitas ações. Estamos aqui para achar uma solução e levar o melhor para os eirunepeenses”, disse o secretário Jeordane Andrade.