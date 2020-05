Prefeitura de Coari reforça estoque de oxigênio para o tratamento da Covid-19

O tratamento para a Covid-19, em Coari, recebeu um reforço importante, esta semana, com a aquisição de 150 cilindros de oxigênio. De acordo com o prefeito Adail Filho, a medida visa evitar um possível desabastecimento de oxigênio medicinal no município, além de manter um padrão de qualidade do atendimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus que precisam de ajuda para respirar.

Adail Filho ressalta que a maioria dos pacientes com a Covid-19 que tem o quadro agravado necessita de suplementação de oxigênio para uma melhora clínica, então foi realizada a aquisição dos novos cilindros para reforçar o estoque e evitar qualquer prejuízo à população. “É uma maneira de termos uma reserva técnica para garantir a oxigenação de todos os pacientes que vierem a precisar de oxigênio no nosso município”, afirmou.

A secretária de Saúde de Coari, Francisnalva Mendes, afirma que o município agora tem uma reserva técnica de oxigênio suficiente para que não haja nenhum tipo de desabastecimento. “Considerando a logística, que sofreu impactos com a pandemia do novo coronavírus, e o distanciamento do nosso município nós temos que ter essa reserva grande para poder atender toda a demanda que surgir”, destacou.

A aquisição dos cilindros de oxigênio vem somar as demais ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19, como a que foi adotada no início deste mês, ocasião em que a Prefeitura Municipal de Coari reforçou o estoque da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, com medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual – EPIs, para tratamento do novo coronavírus e outras patologias na rede pública de saúde.