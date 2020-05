Prefeitura de Coari reforça estoque de medicamentos

A Prefeitura Municipal de Coari reforçou, nesta semana, o estoque da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF para o tratamento da Covid-19 e outras patologias na rede pública de saúde. A remessa conta com medicamentos diversos e equipamentos de proteção individual (EPIs). A compra foi uma das maiores já feita por um município do interior do Estado em meio a pandemia do novo coronavírus.

O objetivo é possibilitar maior eficiência ao atendimento das demandas de produtos farmacêutico e médico-hospitalares, que aumentaram com a disseminação da Covid-19, garantindo assim a segurança dos pacientes, dos trabalhadores da saúde e da população.

A Secretária de Saúde de Coari, Francisnalva Mendes, afirma que a dificuldade de fazer esse tipo de aquisição tem sido grande em todo o mundo, mas o governo municipal não mediu esforços para conseguir os medicamentos e insumos necessários. “Graças a preocupação do prefeito e seu bom relacionamento com outros estados conseguimos abastecer a rede de saúde do município em benefício da população”, disse.

Na relação dos produtos que chegaram estão medicamentos primordiais para o tratamento da Covid-19 e outras doenças e EPIs como máscaras N95, viseiras e óculos de proteção, além de avental descartável, luvas de procedimentos e estéril e macacão impermeável, equipamentos fundamentais para a proteção dos servidores municipais que atuam no combate a pandemia em Coari.

A prefeitura, por determinação do prefeito Adail Filho, está dedicando esforços para que não faltem os itens essenciais à saúde de todos os envolvidos, sejam em ações preventivas ou de manejo de casos confirmados do novo vírus, ao mesmo tempo em que assegura o tratamento de outras doenças, e reafirma o seu compromisso com a preservação da vida da população.