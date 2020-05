Prefeitura de Coari lança campanha de proteção aos idosos contra o novo coronavírus

O prefeito de Coari, Adail Filho, realizou nesta segunda-feira, 25, no prédio dos Programas Sociais, o lançamento oficial da ‘Campanha de Proteção ao Idoso contra o Novo Coronavírus’. O objetivo é alertar e conscientizar a população sobre a importância das medidas que podem ser tomadas por todos para evitar a disseminação da Covid-19 entre as pessoas com mais de 60 anos haja vista que elas estão no grupo de risco e podem apresentar complicações mais graves da doença. Nessa faixa etária, inclusive, o risco de morte em decorrência da infecção é maior.

De acordo com Adail Filho, a campanha vai doar neste primeiro momento mil kits contendo itens de proteção e higienização para as pessoas da terceira idade que residem no Município de Coari. Também serão distribuídos folders e panfletos informativos com dicas e orientações sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus que os idosos e seus familiares dever ter dentro e fora de casa, o uso correto da máscara, entre outros. “O foco principal é manter a saúde e a integridade física dos nossos idosos. Temos certeza que muitas vidas serão preservadas diante dessa campanha”, afirmou.

Os kits contém, dentre outras coisas, sabão em pó, álcool em gel, máscaras de proteção e panfletos explicativos. A entrega do material será feita de forma domiciliar por técnicos da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social, como uma medida de preservar ainda mais a saúde dos mais velhos.

Durante o lançamento da campanha, Adail Filho parabenizou a equipe do Desenvolvimento Social e da Secretaria de Governo e Cidadania que, segundo ele, vem desenvolvendo um belíssimo trabalho diante da pandemia. “Nesse momento difícil do nosso município, de muita tristeza, muitas vidas sendo perdidas, vocês estão aqui firmes, fortes e determinados para evitar que mais vidas sejam ceifadas e que mais famílias venham a sofrer. Muito obrigado! Que Deus possa abençoar cada um de vocês e suas respectivas famílias. E que a gente passe o mais rápido possível por esse tempo ruim e Coari volte a sorrir”.

A secretária executiva de Desenvolvimento Social de Coari, Margarida Rocha, evidenciou que a equipe técnica da pasta passou por uma capacitação para fazer o trabalho de distribuição dos kits de proteção e higiene à terceira idade coariense. “Durante a ação nossos técnicos também vão estar orientando os idosos e seus familiares para a autoproteção a fim de que tenham os cuidados necessários para impedir que essas pessoas, já fragilizadas pela idade, sejam contaminadas pelo novo coronavírus. Certamente essa instrumentalização da população vai salvar vidas”, disse.

Para o aposentado Domingo Seabra, de 72 anos, um dos primeiros a receber o kit, os produtos e as informações para a prevenção e combate ao novo coronavírus vem em boa hora. “A gente vem passando por um problema muito grande. Nem todos tem dinheiro para estar comprando as coisas. A situação está difícil. Então essa campanha vai nos ajudar bastante a passar por isso”, enfatizou.