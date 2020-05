Prefeitura de Coari instala cabine de sanitização contra Covid-19

Nesta terça-feira, 12, a Prefeitura de Coari, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, adotou mais uma medida de prevenção contra o novo coronavírus. Trata-se da instalação de cabines de sanitização. A primeira foi colocada nas proximidades da Caixa Econômica Federal. Mais três unidades devem ser instaladas, nos próximos dias, em outros locais com grande fluxo de pessoas. O objetivo é diminuir o risco de contaminação por Covid-19, no município.

A cabine funciona como uma câmara de descontaminação, com pulverizadores que liberam uma substância – a base de água, sabão e cloro – que combate alguns tipos de vírus, dentre os quais, o responsável pela Covid-19, com segurança e sem prejudicar a saúde dos usuários.

Neste momento, a primeira estrutura foi instalada para ajudar na desinfecção das pessoas que utilizam os serviços da Caixa Econômica, cuja demanda cresceu em razão da liberação do auxílio emergencial pelo Governo Federal.

Em breve, outras duas cabines de sanitização serão colocadas no Centro e no bairro Chagas Aguiar, respectivamente, para atender a alta demanda gerada pelas casas lotéricas, agências bancárias e o comércio de serviços essenciais destas áreas.

Também está previsto a implantação de uma cabine de sanitização nas dependências da Secretaria de Infraestrutura para proteger os próprios servidores e a população que utiliza os caixas eletrônicos do local.

Em outra oportunidade, novos pontos que podem ter grande concentração de pessoas serão contemplados com a unidade de sanitização. A iniciativa é uma determinação do prefeito Adail Filho para oferecer o máximo de proteção e dignidade à população coariense.

A Prefeitura reforça a importância do cumprimento das medidas para conter o avanço do coronavírus e insiste que as pessoas fiquem em casa. Só saia se realmente houver necessidade e use a máscara. Ajudar a evitar que mais vidas se percam em Coari é uma responsabilidade de todos.