Prefeitura de Coari inicia entrega de cartão Vale Card do Governo do Amazonas

A Prefeitura de Coari, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, iniciou na terça-feira, 5, a entrega do cartão ‘Vale Card’ do Governo do Amazonas. O auxílio emergencial, no valor de R$ 200, beneficiará por três meses 1.074 famílias coarienses que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social. A ação faz parte de um pacote de medidas para conter o avanço da crise econômica desencadeada pela pandemia de Covid-19.

De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Social de Coari, Margarida Rocha, as famílias contempladas com a concessão do benefício eventual foram selecionadas pelo Estado nas bases do Cadastro Único do Governo Federal. Cabe a Prefeitura fazer somente o repasse do cartão à população. “Temos uma equipe de 20 técnicos, entre assistentes sociais e psicólogos, para fazer esse trabalho na cidade e estamos montando a estratégia para a distribuição na zona rural”, afirmou.

Margarida salienta que os cartões serão entregues obedecendo a todas as normas de segurança de prevenção ao novo coronavírus. “Vamos entregar de casa em casa para evitar aglomeração. A decisão foi tomada pela Prefeitura de Coari pensando no bem-estar da população. No momento em que o mundo todo está preocupado com a questão da saúde pública é fundamental reforçarmos a importância do isolamento social para evitar a disseminação da Covid-19”, declarou.

A Secretária de Desenvolvimento Social enfatiza que o cartão só poderá ser usado para aquisição de gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza, em estabelecimentos comerciais cadastrados. Ela ressalta que as famílias coarienses, além do ‘Vale Card’, receberão também a lista contendo o nome e o endereço desses locais.