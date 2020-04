Prefeitura de Coari inicia a distribuição dos kits de merenda escolar aos alunos da rede municipal

Em consequência da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Coari, por meio da Secretaria Municipal de Educação iniciou a distribuição dos Kits de Merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

O principal objetivo é atender os estudantes de famílias de baixa renda, devidamente matriculados que estão em vulnerabilidade social.

A ação tem como base o Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, garantido pela Lei nº 13.987/2020 publicada no dia 07 de abril, no Diário Oficial da União, “providencial para a proteção de crianças e adolescentes por autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos Federais”.

A entregas dos kits estão sendo realizadas nas escolas municipais de forma ordenada para evitar aglomerações, conforme recomendações das autoridades de saúde, assistindo aos alunos que dependem da merenda escolar como fonte de alimentação importante no período de isolamento social.