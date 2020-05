Prefeitura de Coari distribui quase 30 mil unidades de máscaras e álcool em gel para população

A Prefeitura Municipal de Coari, dentro das medidas adotadas para proteger a população contra o novo coronavírus, já distribuiu aproximadamente 15 mil máscaras e 13 mil mini frascos de álcool em gel 70%. Os materiais de proteção individual para prevenção à Covid-19 foram entregues em pontos estratégicos, como feira, mercado, áreas de comércio e filas da Caixa Econômica e casas lotéricas.

Durante as ações, realizadas por técnicos das Secretarias de Desenvolvimento Social e Agroeconomia e Produção Rural, a população também recebe orientações de higiene individual que são importantes para evitar a disseminação do coronavírus, além de salvar vidas.

Ainda prezando pela saúde e bem-estar dos coarienses, a Prefeitura reforça que as medidas adotadas no município precisam da colaboração de todos os cidadãos para que os resultados sejam realmente efetivos. Assim exposto, informa que seguirá contribuindo para que todos façam sua parte no combate à pandemia.

A principal recomendação neste momento é que a população permaneça em casa e só saia em caso de necessidade.