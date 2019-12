Prefeitura de Careiro vai investir mais de R$ 10 milhões em pavimentação urbana, água potável e tratamento de esgoto em comunidades rurais

O prefeito do Careiro Castanho, Nathan Macena assinou, nesta quinta-feira (19/12), um contrato no valor de mais de R$ 6,751 milhões com a Caixa Econômica, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para obras de pavimentação urbana no município.

Além de obras de pavimentação urbana, o prefeito também assinou convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no valor de R$ 3,5 milhões, para a construção de estações de abastecimento de água potável e sistemas de tratamento de esgoto nas comunidades rurais de Samauma e Araçá.

“Esses recursos chegarão em um momento em que a nossa administração faz investimentos volumosos no município e se somarão ao que a prefeitura vem desenvolvendo para melhorar a vida das pessoas”, afirmou Nathan.

Os recursos foram viabilizados pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM) no Orçamento da União de 2019.

O senador Eduardo Braga participou da solenidade de assinatura do convênio e lembrou que os recursos serão totalmente investidos em obras de mobilidade urbana, escoamento da produção rural e fortalecimento das cadeias produtivas nos municípios.

“Estamos empenhados no Senado no trabalho de desenvolver e defender recursos que garantam mobilidade urbana e o escoamento da produção rural no interior. Só assim vamos ter mais emprego e renda no Estado, além de ajudar o desenvolvimento econômico e social do nosso Amazonas”, destacou o parlamentar.