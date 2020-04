Prefeitura de Careiro Castanho intensifica barreiras sanitárias

A Barreira Sanitária montada no KM 22 da BR-319 é intensificada pela equipe de enfrentamento ao COVID-19 organizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Careiro Castanho.

Os profissionais da saúde, entre equipes de vacinação, plantonistas, vigilância sanitária, enfermeiros, técnicos, polícia militar, guardas municipais e servidores de outras secretarias que foram disponibilizados para esta missão estão em campo durante toda a semana com as duas barreiras montadas no município. Uma na entrada da cidade e a outra no KM 22 da BR-319.

O objetivo da secretaria é tardar ao máximo o agravamento e avanço do Novo Corona Vírus que assola o mundo e começa a apresentar seus primeiros números na capital do Amazonas e em alguns municípios. No Careiro não há casos confirmados de COVID-19, mesmo assim os trabalhos de conscientização e prevenção à doença até o presente momento segue sem um tratamento comprovado que seja eficaz para a cura.

A criação das barreiras sanitárias fazem parte do plano de contingência elaborado pela secretaria municipal de saúde para proteger a população careirense. O principal objetivo da barreira do KM 22 ter sido intensificada foi porque a grande demanda de pessoas vindas de fora do município necessita de uma atenção especial e controle. Porém é preciso esclarecer alguns pontos cruciais para a população.

Uma barreira sanitária quando montada não tem o poder de bloqueio da via, impedindo as pessoas de passarem. A barreira sanitária é apenas para a realização do controle de quem entra no município com a verificação da temperatura das pessoas, checagem em cada passageiros se alguém apresenta sintomas suspeitos, bem como a realização de um questionário de controle para saber para onde a pessoa está indo, e de onde veio. Tal questionamento não é em vão, pois é norma do ministério da saúde a realização dessas perguntas ao viajante.

Com a intensificação da barreira sanitária no KM 22 da BR-319, inúmeros veículos já passaram pela barreira e a maioria relatou que ficará no município até o feriado da semana santa. O que preocupa a secretaria de saúde do município é que alguns motoristas relutam em não passar a informação a equipe da vigilância ou retorcem as informações passadas.

O apelo que fazemos à população do Careiro é que se você tem parentes fora do município e sabe que eles estarão vindo para o Careiro, que peçam aos mesmos que colaborem com as autoridades ao passarem as informações corretamente para que possamos manter os índices positivos no município. A secretária de saúde, Aldineia Silveira também reforça o apelo para que as pessoas evitem vir ao município, pois os índices zerados no município precisam continuar.

