Prefeito vistoria obra do Requalifica 2 em comunidade da zona Norte

A Comunidade Jesus me Deu, na Colônia Terra Nova, zona Norte, começou a receber, nesta segunda-feira, 16/12, as obras de recuperação viária do programa Requalifica 2, da Prefeitura de Manaus. Os trabalhos começaram pela avenida Israel e vão contemplar também as ruas 5 de Setembro, Bom Jesus e Coração de Jesus, totalizando 1,3 quilômetro de novo asfalto. Outras vias da comunidade vão receber a operação tapa-buraco. O prefeito Arthur Virgílio Neto acompanhou o início dos trabalhos na avenida Israel.

“Hoje já fizemos um mutirão de limpeza aqui e estamos começando o tapa-buraco. A avenida Israel e outras três vão receber o recapeamento. É um trabalho que vale realmente a pena fazer. As pessoas podem ver que a cidade inteira está sendo tomada pelo asfalto e a gente aproveita cada momento para avançar ainda mais”, afirmou o prefeito.

Ele garantiu um volume de obras de infraestrutura viária ainda maior para o último ano de seu mandato. “Para o ano que vem, vai ser melhor porque já estamos com os recursos, as licitações já vão ser feitas e, nos primeiros dias do ano, estaremos com obras nas ruas e só vamos parar no dia 31 de dezembro, quando termino meu mandato e entrego para quem vai me suceder”, afirmou o prefeito.

Durante a visita a obra, o prefeito, que é flamenguista de carteirinha, recebeu uma camisa oficial de seu clube das mãos do líder comunitário Sidney Ribeiro, o “Banana”, que também agradeceu ao prefeito pelos trabalhos que estão sendo realizados na comunidade. “A comunidade está muito feliz com o seu trabalho”, afirmou.

As obras do Requalifica 2 foram iniciadas em outubro com a meta de reconstruir 95 vias e mais de 80 quilômetros em toda a cidade. Os trabalhos começaram pelo conjunto Ajuricaba, no bairro Alvorada, e contemplam outras áreas como Petrópolis, Betânia, Mauazinho, Parque 10, Monte das Oliveiras, Gilberto Mestrinho e Coroado. Entre as obras do Requalifica 2 também está a reestruturação da avenida Santos Dumont, já concluída.

As três etapas do Requalifica já executadas ou em execução este ano contemplam 421 vias. As obras desta etapa são realizadas pela empresa Tercom, vencedora da licitação com um custo de R$ 62 milhões do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. Além disso, a Prefeitura de Manaus investe R$ 100 milhões em obras de tapa-buraco já em andamento.

O Requalifica é o maior projeto de infraestrutura viária executado pelo município. Todas as vias contempladas foram identificadas pelas equipes de engenharia da Seminf como importantes corredores viários e que estão com suas base e sub-bases bastante desgastadas.