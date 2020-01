Prefeito Raylan Barroso recepciona equipe do Juizado Especial Federal em Eirunepé

O prefeito de Eirunepé Raylan Barroso recepcionou a equipe do Juizado Especial Federal Itinerante do Amazonas. A equipe contará com o apoio da prefeitura para dar seguimento e conclusão aos trabalhos de perícias médicas e audiências judiciais relativas a concessões de benefícios previdenciários.

Vale lembrar que o trabalho inicial de atendimento se deu em agosto de 2019 com a chegada da equipe do juizado. Estimasse que mais de 500 pessoas sejam atendidas e tenham seus benefícios aprovados.

O atendimento ocorre no período de até 31 de janeiro, na sede do CRAS Eirunepé.