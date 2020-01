Prefeito Raylan Barroso anuncia construção de ginásio na Escola Conrado Pinto Gomes

O prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso de Alencar esteve reunido na tarde dessa terça-feira (21) com o secretário estadual de Educação, Vicente Nogueira, para assinar o convênio que vai garantir a construção de ginásio na Escola Estadual Conrado Pinto Gomes, no bairro de Santo Antônio (Vila do Cacau).

O prefeito agradeceu ao secretário pela parceria, ao Governo do Estado pelo apoio, e ao ex deputado estadual Luiz Castro que foi quem destinou a emenda, que vai tornar realidade um sonho antigo dos discentes e docentes da escola.

“Estamos lutando para resolver os problemas do município, que não são poucos, e graças a Deus saiu mais essa emenda do nosso ilustre deputado na qual tenho um carinho, respeito e admiração que é o Luiz Castro. Mais um ginásio para Eirunepé, fruto do trabalho árduo e comprometimento para com o povo. Vamos em frente pois o trabalho não para”, finalizou o prefeito.