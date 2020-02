Prefeito de Eirunepé articula municipalização de Hospital Regional e criação de UPA no município

Na manhã desta quinta-feira, 6 de fevereiro, o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, se reuniu com o secretário de Atenção Especializada do Interior da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Cássio Roberto Espírito Santo, para tratar da municipalização Hospital Regional do município e da criação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Se o projeto for concretizado, a prefeitura poderá construir ou ampliar o hospital já existente, otimizar os serviços, o município terá mais recursos para investir na autonomia da saúde, poder captar recursos para implementos, entre outros avanços no atendimento à população de Eirunepé.

“Viemos em busca da orientação do secretário, que é muito experiente neste processo e nos mostrou o caminho para realizar o processo de ter a gestão plena do nosso hospital. Com essa iniciativa queremos melhorar o serviço prestado para os eirunepeenses e somar isso aos investimentos que estamos fazendo na saúde com a compra de equipamentos, veículos, contratação de pessoal e construção de UBs’s”, explicou Raylan Barroso.

Durante a reunião, que também teve a presença do vereador presidente da Câmara Municipal de Eirunepé, Raimundo Nonato de Oliveira, o secretário Cássio disse que pelo menos dez municípios do interior já realizam a gestão plena dos seus hospitais e a maioria realiza a gestão compartilhada por meio de parcerias com o Governo do Amazonas.

“Ao municipalizar, as prefeituras devem ficar atentas ao declarar os serviços prestados para garantir os recursos federais oriundos do Ministério da Saúde. Com uma boa administração, este tipo de iniciativa pode inclusive aumentar o repasse para a saúde, uma vez que os recursos serão avaliados pela demanda”, afirmou o secretário de Atenção Especializada do Interior.