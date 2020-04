Prefeito de Borba diz que município tem casos de Covid-19, mas FVS não confirma

O prefeito de Borba, Simão Peixoto usou a página oficial que a administração municipal possui no Facebook, para anunciar casos confirmados de Covid-19 no local. Simão alega que foram feitos testes comprovando o contágio em dois moradores. A informação não consta nos dados oficiais do Estado divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde até o último domingo, 26 de abril.

Em vídeo divulgado ontem (26), Simão aparece ao lado do secretário, Albert Nunes, e diz que a gestão municipal estava tomando providências para evitar registros de coronavírus na cidade. Porém, de acordo com informações de moradores que não quiseram se identificar, o transporte fluvial de passageiros seguia normalmente em Borba apesar do decreto governamental proibir tal prática. Uma das embarcações, inclusive, pertence ao vereador Denis Coimbra que mantém contratos com a prefeitura.

Segundo funcionário do Hospital Vó Mundoca, que também pediu para não ser identificado temendo represálias, a cidade não tem estrutura mínima para atender pacientes com Covid-19. Devido à falta de investimentos da gestão municipal nos últimos anos na saúde, o hospital dispõe apenas de um cilindro de oxigênio e não possui equipamento profissional individual (EPI) adequado nem respirador.

A reportagem tentou contato com a prefeitura mas até o fechamento desta edição não obteve resposta.