Prefeito Adail Filho comemora liberação de novos recursos para o município de Coari por indicação de Átila Lins

A liberação dos recursos inclui a construção da piscina do Centro de Convivência da Família e a pavimentação em diversas ruas do bairro Liberdade. Responsável por disponibilizar a verba de emenda parlamentar, o Deputado Federal Átila Lins destacou que como representante de Coari na Câmara dos Deputados tem procurado atuar em Brasília para liberação dos recursos do município e ajudar o prefeito Adail Filho a cumprir com seu plano de governo. “Liberei na semana passada R$ 500 mil reais do programa Calha Norte para a Construção da piscina do Centro de Convivência da Família e liberei também a segunda parcela do convênio firmado entre a Prefeitura de Coari e o Ministério do Desenvolvimento Regional para a pavimentação em diversas ruas do bairro Liberdade”, destacou.

O prefeito Adail Filho enfatizou que as duas obras fazem parte de um compromisso da sua administração e que o deputado Átila Lins não tem medido esforços para garantir melhorias para o município. “Sempre atuante, o representante de Coari na Câmara dos Deputados em Brasília está contribuindo com o desenvolvimento da cidade e certamente beneficiando milhares de famílias. Vamos continuar trabalhando em parceria para atender os interesses da população e enfrentar os desafios da cidade em áreas prioritárias”, finalizou Adail Filho.