Prefeita Macelly Veras celebra Maués como Capital Nacional do Guaraná e anuncia edição histórica da Festa do Guaraná para 2025

O município de Maués recebeu oficialmente, nessa terça-feira, 23/9, o título de Capital Nacional do Guaraná. A Lei nº 15.216, sancionada pelo vice-presidente da República no exercício da Presidência e publicada no Diário Oficial da União, reconhece o protagonismo econômico e cultural da cidade na produção do fruto amazônico.

O projeto foi aprovado no Senado Federal com parecer favorável do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que ressaltou a importância do guaraná para a economia local e para a identidade cultural da região. Segundo o parlamentar, o reconhecimento nacional deve impulsionar políticas públicas voltadas às comunidades indígenas e pequenos produtores.

Para a prefeita Macelly Veras, o título é uma conquista coletiva e um marco para o município.

“Esse reconhecimento é um orgulho para cada morador e consagra o trabalho dos produtores, comunidades tradicionais e todos que mantêm viva a nossa cultura. Vamos celebrar essa conquista em grande estilo com a maior Festa do Guaraná da história de Maués”, afirmou.

Ela confirmou que a 43ª Festa do Guaraná será uma edição especial e já tem atrações nacionais confirmadas: Léo Santana e Natanzinho Lima, além de uma terceira atração surpresa a ser anunciada. O evento acontece de 27 a 29 de novembro desse ano.

Além da Festa do Guaraná, Maués terá em 2025 a Semana do Guaranacultor, iniciativa inédita que vai valorizar ainda mais os produtores do fruto símbolo da cidade. A prefeita lembrou que, quando foi vereadora, apresentou o projeto que criou o Dia do Guaranacultor e agora, como gestora municipal, pretende ampliar essa valorização com atividades em parceria com escolas e ações voltadas à juventude.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Ocilene Medeiros, informou que a edição de 2025 da Festa do Guaraná também marcará a retomada de tradições que estavam adormecidas. Segundo ela, o município vai resgatar a disputa das lendas e mitos do guaraná, além de promover a feira dos guaranacultores, reunindo lendas, mitos, povos indígenas, tradição e conhecimento. Ocilene afirmou que o guaraná voltará a ocupar papel central nas atividades culturais do município.

Tradicionalmente realizada no período da colheita do fruto, a Festa do Guaraná é o maior evento do calendário cultural de Maués. Além dos shows nacionais, reúne atrações regionais, feira gastronômica e apresentações folclóricas inspiradas nas lendas do guaraná. Com o título oficial de Capital Nacional do Guaraná, a criação da Semana do Guaranacultor e a edição especial da festa programada para novembro, Maués se consolida como referência amazônica em cultura, economia criativa e turismo sustentável.