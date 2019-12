Polícia Militar, por meio do 8º BPM, apreende entorpecentes na área externa da unidade prisional de Tabatinga

Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram apreensão de entorpecentes na manhã desta quinta-feira (12/12), na área externa da Unidade Prisional do município de Tabatinga, distante a 1.106 quilômetros de Manaus.

Segundo os policiais, durante a ronda realizada pelo policiamento de guarda externa do presídio do quartel e imediações, foi observada da muralha uma movimentação estranha dos detentos na área interna da unidade, que logo levantou suspeita aos policiais. Foi realizada uma grande varredura na área externa das instalações, com a ajuda do cão de faro Aquiles, do Canil do 8° BPM.

Na ação, foi encontrada uma embalagem de cor escura contendo uma substância possivelmente skunk e cocaína, pesando aproximadamente 50g. Os cães farejadores comprovaram a suspeita, dando sinal positivo para substância entorpecente. No invólucro apreendido, foram encontrados substância supostamente skunk pesando aproximadamente 50g, oito papelotes de substância supostamente cloridrato de cocaína e um carregador de aparelho celular.

Ainda foi feito patrulhamento pela área externa, porém ninguém foi apreendido. O material encontrado foi apresentado no 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) para os procedimentos cabíveis.