Polícia Militar, por meio do 1º GPM, apreende motocicletas durante Operação Natal da Paz em Pauini

Policiais militares do 1º Grupamento de Polícia Militar (GPM) do município de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus) apreenderam motocicletas e detiveram suspeitos de prática de crimes no município, como resultado da intensificação de policiamento durante a Operação Natal da Paz, iniciada na última sexta-feira (13/12). Ao todo, foram seis motocicletas apreendidas, duas pessoas detidas, três carros e mais de 50 motocicletas abordadas, , seis bares fiscalizados e mais de 100 pessoas abordadas.

Realizada em parceria com a Polícia Civil e a Guarda Municipal, a operação em Pauini teve como objetivo principal levar sensação de segurança e paz aos moradores da localidade, bem como impedir a prática de delitos e o descumprimento das leis cometidos por proprietários de bares e casas noturnas.

Por meio de barreiras policiais montadas em vias com alto índice de acidentes, foram apreendidas as motocicletas que apresentavam algum tipo de irregularidade. Bares e casas noturnas foram fiscalizados, e sendo analisadas as licenças dos órgãos competentes, assim como a verificação da permanência de menores de idade em horário não permitido.

A Polícia Militar do Amazonas, por meio do 1º GPM, agradece a todos os cidadãos que contribuem com o trabalho da polícia por meio de denúncias.