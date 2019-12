Polícia Militar, por meio da Rocam, detém mulher suspeita de tráfico de drogas no Mutirão

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na noite desta quinta-feira (5/12), uma mulher suspeita de tráfico de drogas no bairro Mutirão, zona norte da cidade. Com ela os policiais apreenderam 61 trouxinhas de supostamente oxi, 61 trouxinhas de supostamente pasta base, uma porção grande de supostamente oxi e uma porção média de supostamente pasta base.

Policiais que atenderam à ocorrência relataram que, por volta das 22h30, receberam denúncia via whatsapp informando que na rua 6 do referido bairro, haveria vários indivíduos comercializando drogas em uma quitinete. Chegando ao local, os policiais confirmaram a denúncia e conseguiram deter a suspeita e apreender todo material encontrado no interior da residência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a suspeita que foi conduzida ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que a suspeita já possui passagem por tráfico de drogas.