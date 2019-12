Polícia Militar, por meio da Força Tática, detém um homem suspeito de tráfico de drogas na zona leste

Policiais militares da Força Tática detiveram, na tarde desta quinta-feira (12/12), um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital. Com eles os policiais apreenderam 116 porções de supostamente oxi, quatro porções médias de supostamente cocaína, uma balança de precisão, material para armazenamento de entorpecentes, um aparelho celular de cor preta e marca Samsung, e a quantia de R$ 406 em espécie.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 15h30, durante patrulhamento na área, receberam denúncia via linha direta informando que no beco Santa Luzia, havia um indivíduo moreno, com tornozeleira eletrônica e tatuagem no braço, comercializando entorpecentes. Imediatamente a guarnição fez o deslocamento e logo visualizaram o suspeito, que ao perceber a chegada da polícia, tentou empreender fuga para dentro de sua residência.

Feita a abordagem, durante revista pessoal e no interior da residência, os policiais encontraram todo material que fora apreendido. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que o suspeito já possui passagem pela polícia pelo crime de homicídio.