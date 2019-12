Polícia Militar, por meio da 4ª Cicom, recupera veículo roubado no Conjunto Castanheiras

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, na manhã deste domingo (8/12), um veículo modelo Gol de placas JWQ-5D05 com restrição de roubo no Conjunto Castanheiras, zona leste da capital.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, por volta das 9h45, foram acionados pelo Supervisor de Área (SA) para se deslocarem até a rua 9 do Conjunto Castanheiras, a fim de verificar denúncia sobre um veículo que estaria sendo depenado no local. Ao chegar ao endereço da ocorrência, os policiais encontraram o referido veículo, que estava sem as rodas traseiras. Os policiais fizeram contato com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), constatando que o veículo estava com restrição de roubo.

A seguir foi feito contato com o proprietário do veículo, que informou que o automóvel fora roubado da frente de sua residência, localizada no conjunto Oswaldo Frota, zona Norte, na madrugada de domingo. Um guincho foi acionado para fazer a remoção do veículo que foi entregue ao proprietário que agradeceu aos policiais e assinou o Termo de Entrega de Veículo.