Polícia Militar, por meio da 11ª Cicom, detém suspeitos de tráfico no Coroado

Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta quinta-feira (12/12), três homens e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas no bairro Coroado, zona leste da capital. Com eles os policiais apreenderam seis porções de supostamente entorpecentes, sendo duas de maconha, uma de cocaína, uma de pasta base de cocaína e duas de oxi, além de uma balança de precisão e da quantia de R$ 147 em espécie.

Segundo informações da guarnição que atendeu à ocorrência, por volta de 1h30, durante patrulhamento na área, os policiais visualizaram um veículo modelo Uno Mille em alta velocidade, com quatro indivíduos, entrando na alameda Cosme Ferreira. Feito o acompanhamento, o veículo foi abordado nas proximidades do Estádio Carlos Zamith, na referida via.

Durante revista pessoal e no interior do veículo, os policiais apreenderam as porções de supostamente entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.