Polícia Militar detém suspeita de tráfico de drogas na zona leste

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta quarta-feira (18/12), uma mulher de 34 anos suspeita de tráfico de drogas no São José IV, zona leste da capital.

Com ela, os policiais apreenderam 20 trouxinhas de supostamente oxi, uma trouxinha de supostamente cocaína e a quantia de R$ 23 em espécie.

Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, por volta das 5h, eles receberam denúncia, via linha direta, informando que uma mulher estaria comercializando entorpecentes na rua das Palmeiras e que o material ilícito estaria escondido no pneu de um carro que estava próximo a ela.

Imediatamente, a guarnição foi até ao local e logo identificou a suspeita. Foi realizada a abordagem e, durante revista pessoal e no interior do veículo, os policiais encontraram todo o material que fora apreendido. A suspeita foi conduzida ao 14º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos legais.