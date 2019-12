Polícia Militar detém dois suspeitos com armas de fogo na zona sul

Policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na noite de terça-feira (17/12), dois homens suspeitos de porte ilegal de arma de fogo no bairro Crespo, zona sul da capital. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola Taurus, calibre 380, numeração KVB57388, um carregador de pistola calibre 380, três munições intactas calibre 380, uma pistola Girsan MC28SA de fabricação turca, calibre 9mm, com numeração suprimida, um carregador de pistola Girsan calibre 9mm e cinco munições calibre 9mm.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que, às 22h10, receberam denúncia via Whatsapp informando que no beco da Paz, localizado no Igarapé do 40, havia indivíduos de grupos criminosos rivais em confronto. Feito o deslocamento, a guarnição fez incursão no beco e se deparou com dois suspeitos empreendendo fuga para o interior de uma residência.

Feito o acompanhamento e durante abordagem, os policiais encontraram as duas pistolas que estavam com os suspeitos. Os suspeitos foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que um dos suspeitos já possui passagem pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.