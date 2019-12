Polícia Civil prende trio por furto de cabos elétricos e de telefonia, na zona norte da capital

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), sob a coordenação do delegado Aldeney Goes, titular da especializada, prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (11/12), por volta de 1h, Cleberson Pontes de Brito, 36, Djalma Richard Andrade Oliveira, 35, e José Charles da Silva Pereira, 38, por furto qualificado. O trio foi flagrado roubando cabos de energia elétrica e de telecomunicações, em via pública, na rua Santa Mônica, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.

De acordo com o titular da DERFD, delegado Aldeney Goes, que coordenou as prisões, a ação policial iniciou depois que a equipe da especializada obteve informações, por meio de denúncia anônima, que os infratores estariam cometendo furtos de fios de cobre de cabos elétricos e de telefonia, em via pública, no endereço mencionado. A prática do delito estaria afetando os serviços de fornecimento de energia elétrica aos moradores daquela área.

“Após recebermos denúncia anônima sobre o caso, saímos em diligência para confirmar as delações. Quando chegamos ao local informado nos deparamos com o trio em posse dos cabos, momento em que eles foram abordados e encaminhados para a sede da especializada. Durante os procedimentos policiais, constatamos que a intenção dos infratores era vender o material subtraído para sucatas da capital”, explicou o delegado Goes.

Procedimentos – Cleberson, Djalma e José, foram autuados em flagrante por furto qualificado. Após procedimentos na sede da DERFD, o trio foi encaminhado para a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.