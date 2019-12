Polícia civil prende homem que invadiu escola e roubou aparelho celular de adolescente, no bairro Cidade de Deus

Policiais civis do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, cumpriram na tarde de quarta-feira (11/12), por volta das 14h, na zona leste da cidade, mandado de prisão preventiva por roubo majorado em nome de Alderlan Patrício da Silva, 26. O crime aconteceu no dia 4 de dezembro de 2019, em uma escola de tempo integral situada na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

Conforme a autoridade policial, na ocasião do crime, o infrator pulou o muro da escola e se dirigiu a um grupo de estudantes que estava brincando no pátio do local. O homem anunciou o roubo e tentou pegar o aparelho celular de uma adolescente de 12, porém ela se negou entregar o aparelho, e Alderlan desferiu um golpe de canivete na vítima. Em seguida, ele se evadiu do lugar levando o celular.



“Após nós tomarmos conhecimento da ação criminosa, representei pelo pedido de prisão preventiva em nome do indivíduo. A ordem judicial foi expedida no dia 9 de dezembro de 2019, pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da Central de Plantão Criminal. Destaco que o indivíduo já possui passagens pela polícia por crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas,” relatou Mozer.

Prisão – Durante diligências policiais, a prisão de Alderlan foi efetuada na tarde de ontem (11/12), no horário mencionado, na própria residência dele, situada na rua Andorinhas, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Procedimentos – Alderlan foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, o infrator foi levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da cidade.