Polícia Civil prende homem em cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória

Policiais civis do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob coordenação do delegado Pablo Geovanni, titular da unidade policial, prenderam na manhã de quarta-feira (6/12), por volta das 10h30, em cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória, em nome de Édipo Moab da Silva e Silva, 31. O homem foi condenado este ano pelo crime de porte ilegal de arma, ocorrido em 2018, na capital. O cumprimento da ordem judicial ocorreu nas dependências do 9º DIP, quando o infrator foi fazer manutenção da tornozeleira eletrônica.

De acordo com o delegado Pablo Geovanni, na ocasião do crime, Édipo foi preso e levado para a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, onde teve a pena decretada em 12 anos, no regime semiaberto. O infrator teve a prisão decretada em 3 de julho deste ano, pelo desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, da 1ª Câmara Criminal.

“Édipo compareceu na unidade policial para formalizar um Boletim de Ocorrência (BO), pois a tornozeleira eletrônica dele havia sido danificada. Durante os procedimentos do registro da ocorrência, consultamos o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) e verificamos que existia um mandado de prisão em nome dele, por porte ilegal de arma de fogo. Diante disso, nós efetuamos a prisão do mesmo”, explicou o titular do 9º DIP.