Polícia Civil prende em Manaus ex-soldado do Exército pelo homicídio da ex-namorada e do filho deles, em Cuiabá

Policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) prenderam, na manhã desta terça-feira (10/12), às 11h30, em cumprimento a mandado de prisão por sentença condenatória, o ex-soldado do Exército Brasileiro (EB), Jeanderson Xavier Rangel, 31. O homem foi condenado a 43 anos e dez meses de prisão pelos homicídios da ex-namorada dele, a estudante de Direito Ariely Lopes Vieira, que tinha 23 anos, e do filho deles, Emilton Jorge Neto, que tinha 4. O crime aconteceu em novembro de 2012, em Cuiabá.



De acordo com o delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento, o infrator foi localizado por meio de uma força-tarefa realizada pela Polícia Civil dos estados do Amazonas, Pará e Cuiabá. No Amazonas, sob a coordenação dele por meio do DRCO, no Pará, sob a coordenação do delegado Silvio Birro, do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Pará, e do Mato Grosso, por meio da delegada Silvia Pauluzu, da Polinter do Estado do Mato Grosso.



“O crime ocorreu na casa em que as vítimas moravam, no bairro Serra Dourada, naquela cidade. A jovem e o filho dela foram mortos com disparos de arma de fogo. Na época, em depoimento à polícia, Jeanderson disse que foi até à casa da ex-namorada, onde acabaram discutindo sobre o pagamento de pensão alimentícia do filho deles,” explicou Barroso.



A autoridade policial informou que, em julho de 2014, o infrator foi condenado a 43 anos e dez meses de prisão, para cumprir a pena no Centro de Ressocialização de Cuiabá, porém, o infrator foi transferido para a Penitenciária Central do Estado, onde trabalhou em uma obra na penitenciária feminina, de onde fugiu em fevereiro de 2016.



Conforme o delegado, durante o período em que esteve foragido, Jeanderson trabalhou no garimpo, no estado do Pará, e a poucos dias chegou a Manaus, onde, utilizando documentos falsos conseguiu comprar um veículo, caracterizando crime de estelionato.



Prisão –Barroso informou que o homem chegou a Manaus no último domingo (8/12), e após diligências policiais, o infrator foi preso na manhã desta terça-feira (10/12), em via pública, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.



Procedimentos –Jeanderson foi autuado em flagrante por estelionato e falsidade ideológica. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do DRCO, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Posteriormente, o homem irá permanecer na unidade policial aguardando decisão judicial para ser recambiado à unidade prisional no estado de Mato Grosso, onde deverá cumprir pena.